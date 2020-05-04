Политолог Эдвард Фишман: "Пандемия коронавируса установит новый мировой порядок"
Экс-сотрудник Госдепартамента США Эдвард Фишман утверждает, что пандемия COVID-19 установит новый мировой порядок. По словам американского политолога, коронавирус привел к наиболее серьезному кризису со времен Второй мировой войны.
Напряженная геополитическая и экономическая ситуация в мире может сместить США с ведущих ролей, утверждает политолог Эдвард Фишман. Подобные изменения не являются чем-то новым, поскольку предыдущие глобальные эпидемии и войны ранее приводили к падению старых устоев. "Мировой порядок, установившийся после 1945 года, перестал функционировать", - говорит экперт. Особенно опасными для Вашингтона могут стать попытки найти "козла отпущения" за пандемию коронавирусной инфекции.
Хотя власти Китая и виновны в сокрытии ранней информации о пандемии, Америке и другим странам мира необходимо позаботиться о системе здравоохранения КНР. Также рисковым предприятием эксперты считают попытки США вмешаться в разработку вакцин немецкими компаниями. Вместо этого местные власти могли бы сосредоточиться на разработке, тестировании, производстве и доставке медикаментов. Согласно данным ВОЗ, в мире насчитывается более 3,5 млн зараженных COVID-19 и 248,8 тысяч летальных случаев.
Напряженная геополитическая и экономическая ситуация в мире может сместить США с ведущих ролей, утверждает политолог Эдвард Фишман. Подобные изменения не являются чем-то новым, поскольку предыдущие глобальные эпидемии и войны ранее приводили к падению старых устоев. "Мировой порядок, установившийся после 1945 года, перестал функционировать", - говорит экперт. Особенно опасными для Вашингтона могут стать попытки найти "козла отпущения" за пандемию коронавирусной инфекции.
Хотя власти Китая и виновны в сокрытии ранней информации о пандемии, Америке и другим странам мира необходимо позаботиться о системе здравоохранения КНР. Также рисковым предприятием эксперты считают попытки США вмешаться в разработку вакцин немецкими компаниями. Вместо этого местные власти могли бы сосредоточиться на разработке, тестировании, производстве и доставке медикаментов. Согласно данным ВОЗ, в мире насчитывается более 3,5 млн зараженных COVID-19 и 248,8 тысяч летальных случаев.
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:37