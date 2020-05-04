Журналисты выяснили, почему переговоры Терешковой с Землей были засекречены





Лишь в 2018 году на веб-портале РКК «Энергия» появился первый отрывок переговоров Валентины Терешковой с Землей во время взлета. Известно, что запуск космического корабля «Восток-6» происходил в 1963 году с космодрома Байконур. Записи свидетельствуют о том, что первая в мире женщина-космонавт удивляла своей собранностью, а ее движения и реакция были настолько четкими, что поразили экспертов. Проблемами на вторые сутки стали ухудшение самочувствия Терешковой, увеличение блеска звезды, а также сбои в бортовой системе управления.Последние возникли в результате ошибки инженеров, которые некорректно установили провода при сборке космолета. Подобный изъян в дальнейшем повлиял на поворотную способность «Востока-6»: корабль поворачивался в противоположную сторону. Терешковой в конечном итоге пришлось взять на себя ручное управление, но её попытки доложить о срабатывании тормозного двигателя и начале спуска оказались безуспешными. Никто из правительства не хотел, чтобы удачный полет омрачился техническим промахом. Все же об этом стало известно благодаря записям космонавта в бортовом журнале.