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Журналисты выяснили, почему переговоры Терешковой с Землей были засекречены

Специфика полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой остается известной немногим. Журналисты выяснили, почему переговоры советской летчицы с Землей были засекречены.
Журналисты выяснили, почему переговоры Терешковой с Землей были засекречены

Лишь в 2018 году на веб-портале РКК «Энергия» появился первый отрывок переговоров Валентины Терешковой с Землей во время взлета. Известно, что запуск космического корабля «Восток-6» происходил в 1963 году с космодрома Байконур. Записи свидетельствуют о том, что первая в мире женщина-космонавт удивляла своей собранностью, а ее движения и реакция были настолько четкими, что поразили экспертов. Проблемами на вторые сутки стали ухудшение самочувствия Терешковой, увеличение блеска звезды, а также сбои в бортовой системе управления.

Последние возникли в результате ошибки инженеров, которые некорректно установили провода при сборке космолета. Подобный изъян в дальнейшем повлиял на поворотную способность «Востока-6»: корабль поворачивался в противоположную сторону. Терешковой в конечном итоге пришлось взять на себя ручное управление, но её попытки доложить о срабатывании тормозного двигателя и начале спуска оказались безуспешными. Никто из правительства не хотел, чтобы удачный полет омрачился техническим промахом. Все же об этом стало известно благодаря записям космонавта в бортовом журнале.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:06

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