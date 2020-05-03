Зрители потребовали уволить Тодоренко, Киркорова и Валерию из жюри шоу «Маска»





Продюсеры анонсировали продолжение музыкального проекта, премьера которого состоится весной следующего года. В новом сезоне зрителей ожидают другие участники, однако состав членов жюри останется прежним. Угадывать, кто находится под маской, снова будут Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия и Тимур Родригез. Вот только после финала передачи многих экспертов публика раскритиковала, и теперь люди хотят через год увидеть на экранах других знаменитостей за судейским столом.Журналисты проанализировали комментарии россиян в соцсетях и на других сайтах, выяснив, что больше всего зрители невзлюбили поп-короля и супругу Влада Топалова. Многие критиковали последнюю в связи со скандалом из-за высказывания о рукоприкладстве. При этом Валерию интернет-пользователи обвинили в некомпетентности.Примечательно, что к бывшему резиденту Come Club претензий почти не было. Работой ведущего Гарика Мартиросяна публика тоже была довольна.