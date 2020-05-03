Западные ученые опровергли популярные мифы о теории эволюции





Эксперты из Рокфеллеровского и Базельского университета заявили, что генетический возраст всех существ на Земле является одинаковым, что противоречит современному представлению об эволюции. Исследователи пришли к подобному выводу после изучения образцов ДНК более 100 тысяч видов животных. Они выяснили, что последовательность цитохром с-оксидазы одного человека отличается от набора другого индивида лишь на 0,1%. Аналогичные показатели (0,1-0,5%) были обнаружены и у других популяций.Исследование показало, что каждый существующий на Земле вид сформировался в один и тот же период времени, поэтому разнообразие генома зависит от возраста, а не от экосистемы. Кроме того, несколько факторов указывают на катастрофу планетарного масштаба, которая могла произойти 200 тысяч лет тому назад. Среди предположительных причин массового вымирания специалисты указывают на вирусы, ледниковые периоды, появление конкурентов или утрату добычи.