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«Италия COVID-19»: Бадоева побывала за границей во время пандемии ради съемок шоу «Жизнь других»

Жанна Бадоева побывала за границей во время пандемии ради съемок новых эпизодов своего шоу «Жизнь других». Темой выпусков стала Италия в то время, когда в стране набирал обороты COVID-19.
«Италия COVID-19»: Бадоева побывала за границей во время пандемии ради съемок шоу «Жизнь других»

Жанна Бадоева с супругом работали над новым материалом для передачи во время пика распространения коронавируса в стране. Такое не самое удачное время для путешествий дало ведущей новый необычный опыт - возможность увидеть достопримечательности без обилия местного населения и туристов. По словам телезвезды, съемки заняли шесть дней и были сопряжены со множеством трудностей, но теперь «Жизнь других» готова к показу на экранах.

Бадоева уверена, что риск заразиться, бесчисленное множество переездов и постоянный недосып стоили того материала, который в итоге получилось снять. Увидеть его воочию можно будет совсем скоро – передача выйдет в эфир 3 мая в 19:15 на Первом канале.

Поклонники признались, что с нетерпением ждут этот выпуск «Жизни других», так как увидеть Италию практически безлюдной – это что-то новое. Кроме того, фолловеры поблагодарили Бадоеву и ее избранника за возможность «онлайн-путешествия» в период, когда все вынуждены сидеть дома и только мечтать о посещении новых стран.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:52

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