«Италия COVID-19»: Бадоева побывала за границей во время пандемии ради съемок шоу «Жизнь других»

Жанна Бадоева с супругом работали над новым материалом для передачи во время пика распространения коронавируса в стране. Такое не самое удачное время для путешествий дало ведущей новый необычный опыт - возможность увидеть достопримечательности без обилия местного населения и туристов. По словам телезвезды, съемки заняли шесть дней и были сопряжены со множеством трудностей, но теперь «Жизнь других» готова к показу на экранах.Бадоева уверена, что риск заразиться, бесчисленное множество переездов и постоянный недосып стоили того материала, который в итоге получилось снять. Увидеть его воочию можно будет совсем скоро – передача выйдет в эфир 3 мая в 19:15 на Первом канале.Поклонники признались, что с нетерпением ждут этот выпуск «Жизни других», так как увидеть Италию практически безлюдной – это что-то новое. Кроме того, фолловеры поблагодарили Бадоеву и ее избранника за возможность «онлайн-путешествия» в период, когда все вынуждены сидеть дома и только мечтать о посещении новых стран.