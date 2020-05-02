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Саша Черно о долгах по кредитам: «До конца лета погашу оставшиеся 350 тысяч»

Саша Черно рассказала о долгах по кредитам, которые несколько лет выплачивает за бывшего бойфренда. Звезда проекта «Дом-2» надеется к концу лета погасить оставшиеся 350 тыс. рублей.
Саша Черно о долгах по кредитам: «До конца лета погашу оставшиеся 350 тысяч»

Черно рассказала, что сильно влюбилась. Ради парня она уволилась с нормальной работы и взяла огромный кредит. Ее бойфренд оказался мошенником, поэтому участнице телестройки пришлось самой разбираться с проблемами и выплатить около 3 млн рублей.
«Я горжусь, что смогу обеспечить своему малышу достойную жизнь. Хотела открыть магазин, но он прикрылся. Деньги мне вернули, а я пустила их на погашение долгов. Думаю, скоро все выплачу!» - поделилась Черно.

В июле знаменитость родит сына. Она собирается участвовать во всех конкурсах и выиграть квартиру. Если план провалится, звезда возьмет ипотеку.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:41

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