Саша Черно о долгах по кредитам: «До конца лета погашу оставшиеся 350 тысяч»

«Я горжусь, что смогу обеспечить своему малышу достойную жизнь. Хотела открыть магазин, но он прикрылся. Деньги мне вернули, а я пустила их на погашение долгов. Думаю, скоро все выплачу!» - поделилась Черно.





Черно рассказала, что сильно влюбилась. Ради парня она уволилась с нормальной работы и взяла огромный кредит. Ее бойфренд оказался мошенником, поэтому участнице телестройки пришлось самой разбираться с проблемами и выплатить около 3 млн рублей.В июле знаменитость родит сына. Она собирается участвовать во всех конкурсах и выиграть квартиру. Если план провалится, звезда возьмет ипотеку.