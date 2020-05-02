Названы 9 вещей, которые исчезнут из жизни человечества через 20 лет





Многие страны еще до 2020 года отказались от использования пластика в сфере торговли. На замену ему пришли экологические материалы по типу бумаги. В части государств продолжают использовать синтетические соединения, но проводят активную политику информирования граждан о вреде пластика для окружающей среды.На втором месте перечня разместилось личное пространство. По мнению экспертов, уже сейчас 70% молодых людей показывают все тонкости жизни, даже находясь на самоизоляции. В течение 20 лет среднестатистический человек может полностью лишиться личной зоны.Через два десятилетия практически не останется проводных соединений. В перечень также вошло золото, которое с годами теряет статус актива для инвестирования. Также рискуют полностью исчезнуть розничные магазины с расчетом бумажными купюрами. Особенно это стало актуально на фоне карантина. Многие люди перешли на использование сервисов доставки товаров, ввиду чего даже после отмены самоизоляции продолжат заказывать еду и вещи на дом.