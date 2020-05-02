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Людмила Нарусова о семейных драмах: "На похоронах мужа я прекрасно понимала, что хороню и себя как женщину"

Людмила Нарусова 2 мая отмечает 69-летие. Оказалось, за свою жизнь члену Совфеда пришлось пережить несколько семейных драм.
Людмила Нарусова о семейных драмах: "На похоронах мужа я прекрасно понимала, что хороню и себя как женщину"

Нарусова начинала карьеру с работы лаборанткой, а после окончания ЛГУ стала университетским редактором, педагогом и библиотекарем. На втором курсе она узаконила отношения с психиатром, но через два года подала на развод и раздел имущества. Чтобы получить долю в кооперативной квартире, ей пришлось попросить помощи у Анатолия Собчака. В те годы о романе между ними не могло быть и речь.

Нарусова и Собчак случайно встретились через несколько лет. Пара закрутила роман, а в 1980 году сыграла свадьбу. Через год у супругов родилась дочь Ксения. Ребенок не помешал Людмиле Борисовне строить карьеру, а ее мужу стать мэром Санкт-Петербурга. Политика ценили и видели в нем будущего президента, но он отказался, за что подвергся серьезной травле.
«Мы хотели улучшить жилищные условия, но боялись осуждения, поэтому оформили недвижимость на доверенное лицо. Если бы я знала, что правда вылезет наружу и нас обвинят в присвоении чужого имущества, сама бы все подожгла», - рассказала Нарусова в фильме «Дело Собчака».

Депутат Госдумы не баловала дочь, но в такой семье ей приходилось бороться за личное пространство, сбегать из дома, бунтовать. Для гармоничного развития родители отправили Ксению Собчак на балет, в художественную студию, заставляли учить французский и английский языки. В конце 90-х наследница Нарусовой не выдержала и переехала в Москву. Матери тяжело было смотреть на ее пьянство и участие в скандальных шоу.

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Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:09

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