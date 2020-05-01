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Эммануил Виторган опроверг слухи о нарушении режима самоизоляции

Сегодня российский актёр театра и кино Эммануил Виторган заявил в своём Instagram-аккаунте, что ни он, ни его семья не нарушали режим самоизоляции. 80-летний кумир миллионов сообщил фанатам, что в социальных сетях размещает архивные фотографии.
Эммануил Виторган опроверг слухи о нарушении режима самоизоляции

Эммануил Виторган, опровергая слухи о своих прогулках по Москве, объяснил фолловерам, что опубликовал в Сети архивные снимки. Фанаты зацепились за публикацию «Я и девочка с апельсином», где звёздный отец показывает двухлетней дочери Этель родной Дом Актёра. Знаменитый артист заявил со всей ответственностью: «Моя семья и коллектив моего Культурного Центра находимся в строгой изоляции уже более месяца. Часть фотографий публикуем из архива». Виторган, ожидая вопросы фолловеров, отметил, что на опубликованной сегодняшней фотографии он с супругой в латвийской Юрмале, они готовились к летнему сезону «Виторган-клуба» и дочерей ещё не было.

Фолловеры сменили гнев на милость, отметив, что звёздная семья поступает правильно, не нарушая самоизоляцию и оберегая себя и своих детей. Фанаты пожелали кумиру и его семье здоровья, долголетия и выдержки.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 18:10

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