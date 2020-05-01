Эммануил Виторган опроверг слухи о нарушении режима самоизоляции

Эммануил Виторган, опровергая слухи о своих прогулках по Москве, объяснил фолловерам, что опубликовал в Сети архивные снимки. Фанаты зацепились за публикацию «Я и девочка с апельсином», где звёздный отец показывает двухлетней дочери Этель родной Дом Актёра. Знаменитый артист заявил со всей ответственностью: «Моя семья и коллектив моего Культурного Центра находимся в строгой изоляции уже более месяца. Часть фотографий публикуем из архива». Виторган, ожидая вопросы фолловеров, отметил, что на опубликованной сегодняшней фотографии он с супругой в латвийской Юрмале, они готовились к летнему сезону «Виторган-клуба» и дочерей ещё не было.Фолловеры сменили гнев на милость, отметив, что звёздная семья поступает правильно, не нарушая самоизоляцию и оберегая себя и своих детей. Фанаты пожелали кумиру и его семье здоровья, долголетия и выдержки.