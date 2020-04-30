Алёна Кравец назвала "отсутствие секса" причиной болезни Надежды Бабкиной
Российская певица Надежда Бабкина всё еще находится под пристальным вниманием врачей, её состояние здоровья оставляет желать лучшего. Ситуация вокруг болезни популярной исполнительницы бурно муссируется в Сети, а светская львица Алёна Кравец уверена, что знает, почему заболела знаменитость.
Алёна Кравец рассказала для Sobesednik.ru, что беда случилась с Надеждой Бабкиной, потому что певица не получала гормоны радости: не ела чёрный шоколад, так как худела к юбилею, и не наслаждалась интимной жизнью, так как с Евгением Гором они жили в разных квартирах. «Он сделал непростительную ошибку, позволив ей находиться вдали от него. Гор – в самом соку! Сам Бог велел не выпускать его из постели – пусть трудится! Для чего еще нужен молодой муж? Только для интима!» - резюмировала светская львица.
Коллега посоветовала Надежде Бабкиной после выписки из больницы кардинально изменить свою личную жизнь, укрепить иммунитет гормонами счастья. В качестве примера она поделилась своими секретами здоровья и красоты, отметив, что у неё блестят глаза, потому что не вылезает из постели. «Запомните: на карантине нужно заниматься интимом не меньше пяти раз в день», - заявила Кравец. Артистка порекомендовала Надежде Георгиевне поучиться у Примадонны, которая светится от счастья.
Алёна Кравец рассказала для Sobesednik.ru, что беда случилась с Надеждой Бабкиной, потому что певица не получала гормоны радости: не ела чёрный шоколад, так как худела к юбилею, и не наслаждалась интимной жизнью, так как с Евгением Гором они жили в разных квартирах. «Он сделал непростительную ошибку, позволив ей находиться вдали от него. Гор – в самом соку! Сам Бог велел не выпускать его из постели – пусть трудится! Для чего еще нужен молодой муж? Только для интима!» - резюмировала светская львица.
Коллега посоветовала Надежде Бабкиной после выписки из больницы кардинально изменить свою личную жизнь, укрепить иммунитет гормонами счастья. В качестве примера она поделилась своими секретами здоровья и красоты, отметив, что у неё блестят глаза, потому что не вылезает из постели. «Запомните: на карантине нужно заниматься интимом не меньше пяти раз в день», - заявила Кравец. Артистка порекомендовала Надежде Георгиевне поучиться у Примадонны, которая светится от счастья.