Алёна Кравец назвала "отсутствие секса" причиной болезни Надежды Бабкиной





Алёна Кравец рассказала для Sobesednik.ru, что беда случилась с Надеждой Бабкиной, потому что певица не получала гормоны радости: не ела чёрный шоколад, так как худела к юбилею, и не наслаждалась интимной жизнью, так как с Евгением Гором они жили в разных квартирах. «Он сделал непростительную ошибку, позволив ей находиться вдали от него. Гор – в самом соку! Сам Бог велел не выпускать его из постели – пусть трудится! Для чего еще нужен молодой муж? Только для интима!» - резюмировала светская львица.Коллега посоветовала Надежде Бабкиной после выписки из больницы кардинально изменить свою личную жизнь, укрепить иммунитет гормонами счастья. В качестве примера она поделилась своими секретами здоровья и красоты, отметив, что у неё блестят глаза, потому что не вылезает из постели. «Запомните: на карантине нужно заниматься интимом не меньше пяти раз в день», - заявила Кравец. Артистка порекомендовала Надежде Георгиевне поучиться у Примадонны, которая светится от счастья.