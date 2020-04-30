Уролог Нариман Гаджиев: Употребление помидоров снижает риск рака простаты





Днями ранее британские ученые из Университета Шеффилда пришли к выводу, что помидоры полезны для мужской половой функции, поскольку содержащийся в них ликопин увеличивает подвижность и структуру сперматозоидов. Теперь исследования демонстрируют, что вещество может оказывать подавляющее воздействие на аденому простаты. «У мужчин, употреблявших томаты, действительно была более низкая частота развития рака простаты», - сообщает уролог Нариман Гаджиев.Все же, необходимо учитывать определенные нюансы: вполне возможно, что употребление овощей сопутствует здоровому образу жизни. Люди не только правильно питаются и избегают вредных привычек, но и ведут регулярную физическую активность. По мнению Наримана Гаджиева, именно этот фактор приносит наибольшую пользу мужскому организму в позднем возрасте. «Поэтому ждем больше исследований на эту тему», — добавил врач.