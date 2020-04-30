Уролог Нариман Гаджиев: Употребление помидоров снижает риск рака простаты
Как сообщает кандидат медицинских наук Нариман Гаджиев, помидоры содержат большое количество пигмента ликопин, который считается мощным антиоксидантом. По словам уролога, употребление этого овоща может снизить риск развития рака простаты.
Днями ранее британские ученые из Университета Шеффилда пришли к выводу, что помидоры полезны для мужской половой функции, поскольку содержащийся в них ликопин увеличивает подвижность и структуру сперматозоидов. Теперь исследования демонстрируют, что вещество может оказывать подавляющее воздействие на аденому простаты. «У мужчин, употреблявших томаты, действительно была более низкая частота развития рака простаты», - сообщает уролог Нариман Гаджиев.
Все же, необходимо учитывать определенные нюансы: вполне возможно, что употребление овощей сопутствует здоровому образу жизни. Люди не только правильно питаются и избегают вредных привычек, но и ведут регулярную физическую активность. По мнению Наримана Гаджиева, именно этот фактор приносит наибольшую пользу мужскому организму в позднем возрасте. «Поэтому ждем больше исследований на эту тему», — добавил врач.
Днями ранее британские ученые из Университета Шеффилда пришли к выводу, что помидоры полезны для мужской половой функции, поскольку содержащийся в них ликопин увеличивает подвижность и структуру сперматозоидов. Теперь исследования демонстрируют, что вещество может оказывать подавляющее воздействие на аденому простаты. «У мужчин, употреблявших томаты, действительно была более низкая частота развития рака простаты», - сообщает уролог Нариман Гаджиев.
Все же, необходимо учитывать определенные нюансы: вполне возможно, что употребление овощей сопутствует здоровому образу жизни. Люди не только правильно питаются и избегают вредных привычек, но и ведут регулярную физическую активность. По мнению Наримана Гаджиева, именно этот фактор приносит наибольшую пользу мужскому организму в позднем возрасте. «Поэтому ждем больше исследований на эту тему», — добавил врач.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:51