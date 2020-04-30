В США создали 3D-модель распространения коронавируса в самолете





Риск заражения пассажиров, находящихся в секции из семи рядов, составляет 33%, если полет длится пять часов. На коротких дистанциях вирус подхватит только пятая часть граждан. В процессе исследования ученые выяснили, что с помощью распределения воздушного потока через вентиляционную систему с пола к потолку, а не наоборот, риск инфицирования сокращается в два и более раз. При анализе считалось, что частицы КВИ способны сохранять жизнеспособность в воздухе длительное время.Согласно результатам опроса, после пандемии 40% туристов планируют отказаться от авиаперелетов минимум на полгода. Страх людей заставляет перевозчиков продумывать дополнительные меры защиты от вирусов и бактерий. Boeing, к примеру, работают над ванными комнатами, способными за несколько секунд ликвидировать 99,9% патогенов, а в Италии хотят обрабатывать салоны UF-лучами, передает «Популярная механика».