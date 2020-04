Настя Каменских рассмешила поклонников "стриптизом"

С момента введения карантинных мер в Украине Настя Каменских более активно ведет собственную страницу в соцсети Instagram. Очередная публикация исполнительницы содержала короткий видеоролик, который начинался довольно интригующе: играло музыкальное сопровождение You Can Leave Your Hat On из эротической мелодрамы «Девять с половиной недель». В кадре сначала появилась рука, которая по очереди бросала мужской пиджак, красные трусы и бюстгальтер.После этого появилась и сама Каменских в домашнем худи, которая подняла корзину с грязным бельем и отправилась в ванную. Большинство подписчиков с юмором отнеслись к шуточному ролику и оставили множество восторженных комментариев. За считанные часы пост собрал около 700 тысяч просмотров. Известно, что автор проекта NK на данный момент находится в собственном жилье в Киеве, компанию которой составляет муж и давний партнер Алексей Потапенко.