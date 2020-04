Игра Generation Zero временно стала бесплатной на сервисе Steam

Геймеры смогут свободно скачать Generation Zero начиная с сегодняшнего дня и по понедельник, 4 мая. Игра представляет собой шутер, в котором упор сделан на использование персонажами огнестрельного оружия. Generation Zero удивит пользователей необычными элементами выживания, которые выполнены в фантастическом мире, где разворачивается действие игры.В Generation Zero необходимо будет исследовать окружающий мир, который захватили роботы, чтобы разгадать его тайны. Геймеры могут организовать игру в режиме кооператива. Релиз шутера прошел в марте прошлого года, а доступен он для платформ Xbox One, PlayStation 4 и персональных компьютеров.