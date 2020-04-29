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Игра Generation Zero временно стала бесплатной на сервисе Steam

Представители студии Systemic Reaction сообщили о том, что Generation Zero временно стала бесплатной на сервисе Steam. Информацию об игре сегодня, 29 апреля, обнародовал портал DSOGaming.
Игра Generation Zero временно стала бесплатной на сервисе Steam

Геймеры смогут свободно скачать Generation Zero начиная с сегодняшнего дня и по понедельник, 4 мая. Игра представляет собой шутер, в котором упор сделан на использование персонажами огнестрельного оружия. Generation Zero удивит пользователей необычными элементами выживания, которые выполнены в фантастическом мире, где разворачивается действие игры.

В Generation Zero необходимо будет исследовать окружающий мир, который захватили роботы, чтобы разгадать его тайны. Геймеры могут организовать игру в режиме кооператива. Релиз шутера прошел в марте прошлого года, а доступен он для платформ Xbox One, PlayStation 4 и персональных компьютеров.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:42

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