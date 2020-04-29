АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: COVID-19 может вызывать потенциально смертельные воспалительные процессы у…
EUR 80.77 USD 74.57
Курс валют на 29.04.2020

Ученые нашли общие геномные последовательности у смертельно опасных вирусов

Группа ученых, которые работают в Национальном центре биотехнологической информации США, нашла общие геномные последовательности у смертельно опасных вирусов, среди которых и SARS-CoV-2. Этими показателями они отличаются от менее опасного ОРВИ.
Ученые нашли общие геномные последовательности у смертельно опасных вирусов

Обнаруженные 11 генных особенностей смертельных штаммов вирусов проникают в ядра зараженных клеток намного активнее. Кроме этого, возбудители инфекции обладают специфическими особенностями, благодаря которым легко подстраиваются под нового пациента.

Ученые проанализировали геномы коронавирусов и оказалось, что из семи хорошо известных патогенов самую большую опасность представляют MERS, SARS-CoV-2 и ARS. Мутации вирусных белков способны в большей степени разрушать защитный механизм организма. Это способствует быстрому распространению инфекции. Поэтому ученые считают, что новое исследование позволит им создать лекарственные препараты для предотвращения новых мировых эпидемий.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Microsoft оформила патент на технологию майнинга с помощью мозговых…
"Их с Петросяном не развенчали": Представитель Степаненко высказался о ее…
В Сети появились фото обновленного Kia…
Айза Анохина показала поклонникам свой внешний вид после пластической…
Эксперты назвали полезные, но малоизвестные автомобильные…
Актриса Мария Андреева призналась, что успокаивает маленького сына…
Денис Мантуров рассказал об отраслях, страдающих от…
Названа новая глобальная угроза 2020…
СМИ выяснили, сколько денег потеряет Регина Тодоренко после высказывания о…
Рассекречено название Geely GY11 для…
В работе соцсети Instagram произошел крупный…
Реставраторы из Новосибирска восстановили уникальный истребитель…
Ученые: COVID-19 может вызывать потенциально смертельные воспалительные процессы у…
В МЧС России назвали наиболее пожароопасные регионы…
Ученые нашли общие геномные последовательности у смертельно опасных…
Сергей Жигунов живет в усадьбе с копией Анастасии…
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в…
«Викинг 2»: Михаил Полицеймако строит дом после рождения 3-й…
Пушков: Россия выходит на плато по…
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
Степан Меньщиков о богатстве супруги: «Перечислять ее активы я не стану, чтобы у некоторых ее голова не лопнула от…
В Минздраве объяснили небольшое количество заражений COVID-19 в…
Дарья Мороз нашла новую любовь после развода с Константином…
Новый Volkswagen T-Roc R получил 300-сильный…
Эксперт «Финшока» Лолла Кириллова советует россиянам записывать разговор с…
Популярная модель Джиджи Хадид ждет ребенка от Зейна…
Ученые раскрыли загадку картины Вермеера «Девушка с жемчужной…
Анфиса Чехова вступилась за Регину Тодоренко и рассказала, как стала жертвой домашнего…
Просмотреть все новости