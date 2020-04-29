Ученые нашли общие геномные последовательности у смертельно опасных вирусов
Группа ученых, которые работают в Национальном центре биотехнологической информации США, нашла общие геномные последовательности у смертельно опасных вирусов, среди которых и SARS-CoV-2. Этими показателями они отличаются от менее опасного ОРВИ.
Обнаруженные 11 генных особенностей смертельных штаммов вирусов проникают в ядра зараженных клеток намного активнее. Кроме этого, возбудители инфекции обладают специфическими особенностями, благодаря которым легко подстраиваются под нового пациента.
Ученые проанализировали геномы коронавирусов и оказалось, что из семи хорошо известных патогенов самую большую опасность представляют MERS, SARS-CoV-2 и ARS. Мутации вирусных белков способны в большей степени разрушать защитный механизм организма. Это способствует быстрому распространению инфекции. Поэтому ученые считают, что новое исследование позволит им создать лекарственные препараты для предотвращения новых мировых эпидемий.
Обнаруженные 11 генных особенностей смертельных штаммов вирусов проникают в ядра зараженных клеток намного активнее. Кроме этого, возбудители инфекции обладают специфическими особенностями, благодаря которым легко подстраиваются под нового пациента.
Ученые проанализировали геномы коронавирусов и оказалось, что из семи хорошо известных патогенов самую большую опасность представляют MERS, SARS-CoV-2 и ARS. Мутации вирусных белков способны в большей степени разрушать защитный механизм организма. Это способствует быстрому распространению инфекции. Поэтому ученые считают, что новое исследование позволит им создать лекарственные препараты для предотвращения новых мировых эпидемий.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:08