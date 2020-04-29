Ученые нашли общие геномные последовательности у смертельно опасных вирусов





Обнаруженные 11 генных особенностей смертельных штаммов вирусов проникают в ядра зараженных клеток намного активнее. Кроме этого, возбудители инфекции обладают специфическими особенностями, благодаря которым легко подстраиваются под нового пациента.Ученые проанализировали геномы коронавирусов и оказалось, что из семи хорошо известных патогенов самую большую опасность представляют MERS, SARS-CoV-2 и ARS. Мутации вирусных белков способны в большей степени разрушать защитный механизм организма. Это способствует быстрому распространению инфекции. Поэтому ученые считают, что новое исследование позволит им создать лекарственные препараты для предотвращения новых мировых эпидемий.