Эксперт «Финшока» Лолла Кириллова советует россиянам записывать разговор с коллекторами





По словам специалиста, в таких ситуациях будут лишними данные о работе, доходах, членах семьи или местоположении. Как отметила эксперт «Финшока», после беседы с коллекторами нужно сразу связаться с названной ими компанией и удостовериться, что звонок поступил именно от них. Лолла Кириллова также сообщила россиянам, что в начале разговора работник соответствующей фирмы обязан представиться, назвать агентство, в котором работает, и озвучить причину звонка. В случае отказа сделать это должник имеет право завершить беседу.Эксперт «Финшока» добавила, что разговоры с кредиторами-коллекторами желательно записывать и сохранять. Эти сведения понадобятся, если специалист в ходе общения нарушит закон. Кириллова напомнила, что человек взаимодействует с коллектором только при своем желании. Он может отказаться от беседы с помощью заказного письма, отправив его курьерской службой с уведомлением о вручении.