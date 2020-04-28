От коронавируса умер 36-летний однополчанин принцев Гарри и Уильяма





Как сообщает The Sun, у 36-летнего бывшего солдата британской армии не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы привести к осложнениям из-за коронавируса. Мать его супруги призвала пользователей социальных сетей оставаться дома, отметив, что COVID-19 является не просто вирусом, поражающим пожилых людей и граждан с патологиями, а довольно опасным заболеванием.Известно, что после службы в Боснии в 2000-х годах бывший солдат вернулся на родину и работал дальнобойщиком. До заражения он сообщал в Facebook, что работает шофером, поэтому не может придерживаться самоизоляции. У него была маленькая дочь, а в Кенсингтонском дворце отказались от комментариев по поводу смерти знакомого принцев Гарри и Уильяма.