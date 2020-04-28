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В Сочи идет подготовка к открытию курортного сезона

В Сочи готовятся к открытию курортного сезона с 1 июня. В этом году на местных объектах готовится особая программа по реабилитации после карантинных мер.

В связи с введенным карантинным режимом в России туристический бизнес не функционирует. Оздоровительные центры Краснодарского края закрыты, но с 1 июня готовятся принимать гостей. Сейчас в санаториях находятся около тысячи туристов, но владельцы бизнеса в Сочи надеются на наплыв отдыхающих с началом сезона. В качестве подготовки многие гостиницы и базы отдыха обновляют номерной фонд и проверяют инженерную инфраструктуру. При этом проводится благоустройство пляжей и прилегающих территорий. Представитель администрации Сочи Сергей Доморат отметил, что предприниматели пытаются быстро включиться в работу, чтобы компенсировать потери из-за карантина.

В Сочи уже открыта бронь во многих заведениях, но администрация города намерена проводить работу с отельерами, чтобы они не завышали цены. Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса будут применяться меры профилактики. Об этом сообщает издание globalkras.ru.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:25

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