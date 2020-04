Звезды кино и шоу-бизнеса назвали свои любимые видеоигры

Игровая индустрия по своим объемам больше кинематографа, поэтому не странно, что многие звезды также играют в видеоигры. Знаменитости назвали прессе свои любимые проекты, в которых они зависают на досуге.





Согласно статистике, в мире более 2,5 миллиарда геймеров, среди которых много звезд первого эшелона. Например, Eminem любит в свободное время немного побегать в Call of Duty: Black Ops. Рэпер настолько полюбил игру, что даже подписал контракт с продюсером шутера. Теперь геймеры могут услышать несколько песен исполнителя при прохождении определенных заданий. Последний агент 007 отдает предпочтение Guitar Hero – ролевой игре, в которой главный персонаж выступает на сцене и поет. Также Дэниел Крэйг иногда играет в Halo. Еще одним поклонником серии Call of Duty является Джастин Бибер. Однако певец не против побегать в Mario Kart и Halo: Reach. Меган Фокс любит трансформеров не только в кино. Transformers – любимая игра голливудской актрисы на одном уровне с Mutant Ninja Turtles и Mortal Kombat.Стоит также упомянуть Хью Джекмана. Единственный и неповторимый Росомаха играет в простую, но популярную песочницу – Minecraft. В свою очередь Вин Дизель сам принял участие в выпуске любимой игры. Актер в партнерстве с Wheelman создал собственный проект The Wheelman, в котором исполнил главную роль.