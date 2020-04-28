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В Сети рассказали о судьбе нового реактивного двигателя НК-93

Одной из наиболее серьезных проблем авиапромышленности в России считается отсутствие новых реактивных двигателей. В Сети рассказали о судьбе установки НК-93, разработка которой загадочно приостановилась.

Производство винтовентиляторного агрегата НК-93 остается покрытым тайной с момента последних тестов в 2008 году. Мотор разрабатывался в Самаре и всерьез считался будущим российского двигателестроения, который должны были устанавливать на пассажирские самолеты типа Ил-96 и Ту-214. «Когда дело дошло до летных испытаний, которые были внезапно прерваны: о дальнейшей судьбе двигателя история умалчивает», - сообщает эксперт из издания «Военно-промышленный курьер».

НК-93 на свое время отличался высокими показателями тяги и позиционировался как экономичный аналог мощных иностранных установок. Двигатель был также уникален тем, что имел отдельный воздуховод вокруг вращающихся в противоположных направлениях винтов. В 2014 году замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что СНТК имени Н. Д. Кузнецова продолжит работу над НК-93, но дальнейшей информации от официальных источников не поступало.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:13

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