В Сети рассказали о судьбе нового реактивного двигателя НК-93





Производство винтовентиляторного агрегата НК-93 остается покрытым тайной с момента последних тестов в 2008 году. Мотор разрабатывался в Самаре и всерьез считался будущим российского двигателестроения, который должны были устанавливать на пассажирские самолеты типа Ил-96 и Ту-214., - сообщает эксперт из издания «Военно-промышленный курьер».НК-93 на свое время отличался высокими показателями тяги и позиционировался как экономичный аналог мощных иностранных установок. Двигатель был также уникален тем, что имел отдельный воздуховод вокруг вращающихся в противоположных направлениях винтов. В 2014 году замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что СНТК имени Н. Д. Кузнецова продолжит работу над НК-93, но дальнейшей информации от официальных источников не поступало.