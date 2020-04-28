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Сергей Соседов: «Знакомые врачи заподозрили у Аллы Пугачевой инсульт»

Алла Пугачева уже давно стала главным объектом критики Сергея Соседова. Жалующийся на проблемы со здоровьем шоумен рассказал, как однажды его знакомые врачи заподозрили у артистки инсульт.
Сергей Соседов: «Знакомые врачи заподозрили у Аллы Пугачевой инсульт»

В этот раз журналист решил высказаться о внешнем виде Примадонны и ее состоянии. В последние годы Соседов заметил, что здоровье супруги Галкина начало сдавать, а о ее вокальных данных и артистизме нельзя сказать ничего хорошего. Впервые представитель прессы заговорил об этом в 2010 году, когда Пугачева давала шоу в рамках гастролей. Уже тогда музыкальный критик понял, что кумир многих слушателей не похожа на себя, потеряла голос и будто лишилась харизмы и энергии. Через несколько лет во время выступления певицы с новогодним поздравлением подозрения эксперта по поводу ее состояния усилились. Тогда знаменитость показывали крупным планом и шоумен увидел, что с Аллой Борисовной не все в порядке.

Соседов обратился за помощью к знакомым медикам для объективной оценки здоровья исполнительницы. В результате врачи подтвердили, что Пугачева могла пережить инсульт или сложную операцию на сердце. Как отметил критик, тяжело больные люди «выглядят именно так».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:41

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