Бари Алибасов о недвижимости Федосеевой-Шукшиной: «Это была Лидина воля. Есть документы, ее просьба»





Основатель группы «На-На» заявил, что желание его жены по поводу жилья задокументировано. Как отметил артист, Федосеева-Шукшина действительно сама предложила отдать квартиру ассистенту мужа и даже уговаривала его сделать это. Алибасов рассказал, что оплачивает ремонт и услуги, однако апартаменты вопреки договору принадлежат его любимой женщине. Музыкант добавил, что временно переписал дом на Сергея Моцаря.Тем не менее на просторах Сети ходят слухи, что избранник звезды и его помощник собираются то же самое проделать с 5-комнатной квартирой Натальи Фатеевой, расположенной на Фрунзенской набережной. Когда журналисты спросили у актрисы, планирует ли она переписать недвижимость на ассистента Бари Каримовича, она назвала эту затею «бредом». Продюсер согласился с этим и заявил, что последние 5-6 лет Моцарь помогает актрисе, выступая в роли водителя.Алибасов считает помощника добрым человеком, который смог наладить хорошие отношение даже с ним, хотя музыкант обладает непростым характером. Представитель эстрады пожаловался на то, что Моцаря «облили грязью». Ранее в одном из интервью Федосеева-Шукшина рассказала о составленном завещании по причине слабого здоровья. Она оставила супругу авторские права на интеллектуальное имущество покойного писателя и небольшую квартиру в Новой Москве. Затем случайно артистка узнала, что композитор втайне от нее переписал жилье на ассистента, что стало для нее ударом.