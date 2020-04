Sony анонсировала дату релиза The Last of Us: Part II

Первая часть The Last of Us произвела настоящий фурор в игровой индустрии. Геймеры остались в восторге от игры, поэтому с нетерпение ждали продолжения истории. Изначально The Last of Us: Part II должна была выйти 29 мая, но пандемия коронавируса усложнила производство проекта, поэтому Sony перенесла релиз на неопределённый срок. В Сети ходили слухи, что игра увидит мир только осенью, что вызывало негодование у поклонников. Однако японская компания обрадовала список геймеров со всего мира и анонсировала официальную дату выхода The Last of Us: Part II - 19 июня.Стоит отметить, сюжет второй части игры был «слит» в Сеть. Инсайдеры уверены, что этот факт сыграл решающую роль в определении даты релиза. Компания боится потерять прибыль, поскольку со временем все больше игроков узнают концовку истории и потеряют интерес к проекту. В общем, геймеры остались довольны таким решением Sony, но некоторые поклонники серии переживают, что спешка может навредить качеству продукта.