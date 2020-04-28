АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Строгая изоляция: Звезды, которые похудели во время…
EUR 80.76 USD 74.50
Курс валют на 28.04.2020

Sony анонсировала дату релиза The Last of Us: Part II

Из-за пандемии коронавируса Sony была вынуждена перенести релиз The Last of Us: Part II на неопределенный срок. Однако на этой неделе компания официальной анонсировала дату выхода продолжения популярной игры.

Первая часть The Last of Us произвела настоящий фурор в игровой индустрии. Геймеры остались в восторге от игры, поэтому с нетерпение ждали продолжения истории. Изначально The Last of Us: Part II должна была выйти 29 мая, но пандемия коронавируса усложнила производство проекта, поэтому Sony перенесла релиз на неопределённый срок. В Сети ходили слухи, что игра увидит мир только осенью, что вызывало негодование у поклонников. Однако японская компания обрадовала список геймеров со всего мира и анонсировала официальную дату выхода The Last of Us: Part II - 19 июня.

Стоит отметить, сюжет второй части игры был «слит» в Сеть. Инсайдеры уверены, что этот факт сыграл решающую роль в определении даты релиза. Компания боится потерять прибыль, поскольку со временем все больше игроков узнают концовку истории и потеряют интерес к проекту. В общем, геймеры остались довольны таким решением Sony, но некоторые поклонники серии переживают, что спешка может навредить качеству продукта.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Георгий Черданцев не считает киберспорт традиционным видом спорта из-за отсутствия…
Суд между Юлией Барановской и Андреем Аршавиным перенесен из-за пандемии…
Раскрыты подробности съемок военного сериала…
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов назвал сферу бизнеса, которая понесет максимальный ущерб от…
Stride: VR-игра, вдохновленная "паркур-симулятором" Mirror's…
"Родственная связь не подтвердилась": Суд отказался рассматривать дело «внебрачного сына»…
В Польше столетний бывший партизан выздоровел после заражения…
Ксения Собчак опубликовала старый снимок в короткой школьной…
Производитель DJI: Новый дрон Mavic Air 2 может находиться в воздухе более 30…
Российские звезды присоединились к борьбе с…
Qualcomm представила доступную технологию быстрой зарядки Quick Charge…
Раиса Рязанова о смерти сына Данила Перова: «Ему стало холодно, он…
Роскачество во время проверки обнаружило в чипсах кадмий и…
Sony анонсировала дату релиза The Last of Us: Part…
"Заплатить за квартиру - счастье": Олеся Малибу рассказала о работе рынка эскорта на…
Посол Антонов рассказал о планах вывезти часть российских школьников из…
"Тявкаем из-за пустяков": Подольская и Пресняков не смогли избежать бытовых ссор на…
В Германии продается раллийная «пятёрка» Жигулей из…
Продюсеру шоу “Маска” Тимуру Вайнштейну предлагали 2 млн за имя участника в костюме…
Прототип Hyundai Elantra N Line заметили во время дорожных…
"Всегда прошу благословить": У Натальи Гвоздиковой есть собственный…
Вирусолог Альтштейн заявил о продолжающейся эпидемии COVID-19 в…
Бари Алибасов о недвижимости Федосеевой-Шукшиной: «Это была Лидина воля. Есть документы, ее…
Японские ученые выяснили, что солнечные лучи вызывают аномальные вращения атмосферы…
«Жалко, что коронавирус поражает и мозги»: Башаров прокомментировал травлю за свои прошлые…
Путин поручил регионам подготовиться к сезонным природным…
"Люблю его назло всему": Муцениеце публично попросила прощения у…
Ученые впервые создали трехмерное моделирование появления сверхновых…
Просмотреть все новости