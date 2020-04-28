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Российские ученые создали светящийся в темноте табак

Ученым из Института биоорганической химии РАН впервые удалось создать растение, характеризующееся свечением в темноте. Они смогли искусственно вывести биолюминесцентный табак.


Ученые поделились, что у многих животных наблюдается биолюминесценция, означающая свечение в темноте, однако у исследователей долгое время не получалось вывести светящиеся растения. Российские химики смогли изобрести новинку с помощью пересадки ферментов гриба вида Neonotopanus nambi в геном маленького табака. Свет от данного растения, изменяющийся в силу его состояния и наличия физиологических стрессов, можно увидеть невооруженным взглядом человека.

Ученые подчеркивают пользу данного изобретения для будущих экспериментов и наблюдений, а также способность его влияния на создание новых лекарств.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:24

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