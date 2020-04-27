В Турции россияне устроили акцию протеста под консульством России





В связи с пандемией коронавируса многие туристы не могут вернуться домой. В Турции россияне попытались провести акцию протеста, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Однако местная полиция предотвратила массовое скопление людей и предложила активистам выбрать двух представителей, которые передадут требования в консульство России. Со слов одного из протестующих, во время переговоров им так и не удалось прийти к определённым договорённостям, поэтому российские туристы будут продолжать напоминать о себе.Активисты утверждают, что в турецких отелях сегодня перебывают более 400 граждан РФ. Люди уже более месяца на карантине и у них заканчиваются деньги, а власти не предпринимают решительных действий, чтобы вернуть сограждан домой. Напомним, с 27 марта Россия полностью прекратила авиасообщения с Турцией. После указанной даты было направлено только несколько рейсов. Почему правительство не эвакуирует еще 400 россиян- неизвестно.