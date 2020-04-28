Карлос Гон разоблачил заговор японских властей





Карлос Гон был арестован в 2018 году и провел за решеткой примерно полгода. Потом адвокатам удалось перевести его на домашний арест, после чего бизнесмен сбежал в Ливан. Сейчас бывший глава Nissan укрывается от правосудия и периодически проводит видеоконференции, во время которых рассказывает о фальсификации своего дела. Во время последнего интервью Карлос Гон анонсировал выход книги. В рукописи бизнесмен предоставил все доказательства, подтверждающие ложные обвинения. По утверждению экс-главы, японские власти перебывают в преступном сговоре с руководством Nissan и пытаются сделать из него «козла отпущения».Кроме этого Карлос Гон призвал своих иностранных коллег осторожнее сотрудничать с компаниями в Японии, поскольку в стране практикуются похищения людей с целью шантажа. В итоге каждый рискует повторить его путь.