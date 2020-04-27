От двусторонней пневмонии умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев





Согласно данным источника, который предоставил информацию журналу Forbes, несколько дней Андрей Варичев был подключен к аппарату ИВЛ. Гендиректору «Металлоинвеста» сделали несколько тестов на наличие коронавирусной инфекции, но они оказались отрицательными. Компания пока официальных комментариев по этому поводу не дала.Скончавшемуся от пневмонии Андрею Варичеву было 52 года. В компании миллиардера он работал с 2006 года, а семь лет назад стал ее главой. Ранее гендиректор «Металлоинвеста» рассказывал, что он серьезно переболел в начале декабря. Бизнесмен не исключал, что у него был тогда коронавирус. После того, как началась пандемия, топ-менеджер проводил личные встречи со своими сотрудниками, чтобы убедиться, что они соблюдают все необходимые меры предосторожности и заботятся о своем здоровье.