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В Сети появился качественный неофициальный ролик с реалистичными PlayStation 5 и DualSense

В интернете появился неофициальный ролик с реалистичными игровыми консолями PlayStation 5 и DualSense. Пользователей Сети удивило качество дизайна видео с новыми устройствами.
В Сети появился качественный неофициальный ролик с реалистичными PlayStation 5 и DualSense

Еще не представленные производителем модели гейм-консоли и контроллера основаны, уверены техно-блогеры, на инсайдерских данных и утечке информации из компании Sony. Воплотил их в качественное видео дизайнер из Италии Джузеппе Спинелли, работающий в Сети под никнеймом Snoreyn. Фанатам игровых технологий известны его рендеры и ролики, неоднократно вызывавшие ажиотаж.

В новом клипе показано изображение контроллера DualSense в различных цветовых вариациях. При этом такой внешний вид устройства, как и в случае с PlayStation 5, пока не получил подтверждения в дирекции Sony.

Обнародованная ранее информация японского техно-гиганта обещает уже в ближайшее время раскрыть все подробности выхода девайса уже в ближайшее время. Даже с учетом карантина, вызванного пандемией коронавируса, консоль стоит ожидать в магазинах уже в мае.

Какими эксклюзивными фишками производитель снабдит новое поколение игровой приставки, можно только догадываться. Однако, если в ней будут реализованы анонсированные в начале года инновации, то конкурентам Sony придется очень тяжело.

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Технологии
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 20:39

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