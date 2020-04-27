Виктория Лопырева устроила прогулку с сыном после снятия карантина в Дубае

На новых кадрах Виктория Лопырева запечатлена с наследником, сидя на лавочке на улице. В своем посте модель отметила, что ребенку нужно давать максимум любви, чтобы у него сформировалась здоровая модель поведения. Она не отрицает, что на взросление влияют множество факторов, но жестокость телеведущая считает худшим. Как отметила Лопырева, дети всегда отвечают взаимностью, но никогда не начинают любить первыми. При это у родителей тоже бывают разные понятия заботы, например, кто-то пытается обеспечить своего отпрыска, а другие “душат” гиперзаботой. Модель посоветовала во всем соблюдать баланс, а также искоренять проблему.Виктория Лопырева настаивает на том, чтобы награды вручали настоящим героям, а именно докторам и правозащитникам. Телеведущая считает достойной Оксану Пушкину, которая участвовала в разработке законопроекта “О профилактике семейно-бытового насилия в РФ”.