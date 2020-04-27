Дарья Мороз показала фото покойной матери Марины Левтовой в честь дня рождения актрисы

Марина Левтова скончалась после аварии на снегоходе в 2000 году в возрасте 40 лет. Актрисе мог исполнится 61 год 27 апреля, о чем напомнила ее известная дочь Дарья Мороз. В этот день она посвятила матери несколько теплых слов в своем микроблоге, а также показала ее фотографию в молодости. Актриса отметила, что подписчики часто вспоминают родительницу в комментариях, и это она считает очень трогательным. В частности, фолловеры замечают внешнее сходство Дарьи Мороз и Марины Левтовой. Однако у последней были более длинные волосы.В комментариях под записью артистку поддержали ее коллеги, в частности, Сабина Ахметова и Игорь Верник.