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Дарья Мороз показала фото покойной матери Марины Левтовой в честь дня рождения актрисы

Дарья Мороз показала в Instagram фотографию матери в день ее рождения. Актриса Марина Левтова могла отметить 61-летие 27 апреля.

Марина Левтова скончалась после аварии на снегоходе в 2000 году в возрасте 40 лет. Актрисе мог исполнится 61 год 27 апреля, о чем напомнила ее известная дочь Дарья Мороз. В этот день она посвятила матери несколько теплых слов в своем микроблоге, а также показала ее фотографию в молодости. Актриса отметила, что подписчики часто вспоминают родительницу в комментариях, и это она считает очень трогательным. В частности, фолловеры замечают внешнее сходство Дарьи Мороз и Марины Левтовой. Однако у последней были более длинные волосы.

В комментариях под записью артистку поддержали ее коллеги, в частности, Сабина Ахметова и Игорь Верник.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:30

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