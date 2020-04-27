Ученым удалось расшифровать геном герпеса простого типа





Расшифровка генома герпеса простого типа вскрыла его сложную структуру, что стало неожиданностью для ученых. Число генов оказалось близко к 300, а не к 80, как полагали многие эксперты до недавнего времени. До этого многие научные работы указывали на непростую структуру, а также медики фиксировали функционирование необычайно сложным способом. Экспертами из Вюрцбургского университета была проведена расшифровка, которая показала несколько неизвестных до этого “прочтений” ДНК вируса, а также несколько новых генов. В итоге ученые разработали аннотированную версию генома. Таким образом медики сделали большой шаг к разработке вакцины, способной противодействовать герпесу.Новые работы ученых показывают, что присутствие вируса герпеса в организме повышает вероятность развития болезни Альцгеймера, рака половых органов, энцефалита и рассеянного склероза.