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Ученым удалось расшифровать геном герпеса простого типа

Группа немецких и британских ученых расшифровала геном герпеса простого типа. Неожиданные результаты проведенного исследования представлены на страницах Nature Communications.

Расшифровка генома герпеса простого типа вскрыла его сложную структуру, что стало неожиданностью для ученых. Число генов оказалось близко к 300, а не к 80, как полагали многие эксперты до недавнего времени. До этого многие научные работы указывали на непростую структуру, а также медики фиксировали функционирование необычайно сложным способом. Экспертами из Вюрцбургского университета была проведена расшифровка, которая показала несколько неизвестных до этого “прочтений” ДНК вируса, а также несколько новых генов. В итоге ученые разработали аннотированную версию генома. Таким образом медики сделали большой шаг к разработке вакцины, способной противодействовать герпесу.

Новые работы ученых показывают, что присутствие вируса герпеса в организме повышает вероятность развития болезни Альцгеймера, рака половых органов, энцефалита и рассеянного склероза.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:30

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