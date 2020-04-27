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Эксперты назвали лучшие идеи для романтических свиданий во время самоизоляции

В период самоизоляции многим парам не хватает романтики, в связи с чем эксперты подготовили несколько идей для свиданий в непривычном формате. Каждое из предложений не требует нарушения карантина.

Романтический ужин можно устроить на балконе, но для этого заранее следует подготовить теплую одежду, включить расслабляющую музыку и приготовить легкое и вкусное блюдо. Чтобы разнообразить вечер, стоит заказать необычные сладости, которые давно хотелось попробовать. Это может быть клубника в шоколаде ручной работы или простая лакрица.

Чтобы сблизиться, психологи рекомендуют провести откровенный разговор в расслабляющей атмосфере. В такие моменты можно обратиться к общим воспоминаниям или даже полистать фотоальбом. Альтернативой ванне из шампанского станет привлекательная молочная ванна с лепестками роз, которая настроит на игривый лад. Еще одной идеей романтического вечера будет дегустация, но продукты для нее следует подбирать вместе с партнером. Например, можно заказать сырное ассорти, но в выборе следует придерживаться финансовых возможностей и предпочтений.

Создать романтическое настроение в режиме самоизоляции помогут танцы, массаж или фотосессия. Полезными также могут стать настольные игры, а еще эксперты советуют устроить творческий вечер.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:25

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