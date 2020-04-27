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Регина Тодоренко следила за местонахождением Влада Топалова во время съемок шоу “Маска”

Регина Тодоренко отслеживала перемещения своего супруга Влада Топалова во время съемок шоу “Маска”. Телеведущая призналась в этом в новом выпуске передачи “Новые русские сенсации”, посвященной закулисью проекта.

Влад Топалов дошел до полуфинала шоу “Маска”, но изначально принял участие только чтобы “подурачиться” и удивить свою супругу Регину Тодоренко. При этом телеведущая узнала своего мужа по первым звукам голоса, но сомневалась до последнего. В итоге артистка воспользовалась неким мобильным приложением, чтобы отследить местонахождение супруга в режиме реального времени. “Слежкой” она занимается периодически, даже чтобы проверить, чем певец занимается дома.

В Сети распространилась информация о том, что участникам проекта “Маска” было строжайше запрещено разглашать сведения о своем участии, а в качестве дополнительной меры были введены штрафы. Владу Топалову удавалось скрывать свое участие в шоу благодаря тому, что его супруга отвлекалась на собственную работу.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:00

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