Регина Тодоренко следила за местонахождением Влада Топалова во время съемок шоу “Маска”

Влад Топалов дошел до полуфинала шоу “Маска”, но изначально принял участие только чтобы “подурачиться” и удивить свою супругу Регину Тодоренко. При этом телеведущая узнала своего мужа по первым звукам голоса, но сомневалась до последнего. В итоге артистка воспользовалась неким мобильным приложением, чтобы отследить местонахождение супруга в режиме реального времени. “Слежкой” она занимается периодически, даже чтобы проверить, чем певец занимается дома.В Сети распространилась информация о том, что участникам проекта “Маска” было строжайше запрещено разглашать сведения о своем участии, а в качестве дополнительной меры были введены штрафы. Владу Топалову удавалось скрывать свое участие в шоу благодаря тому, что его супруга отвлекалась на собственную работу.