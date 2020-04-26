Аксенов оценил вклад журналиста Кьезы в донесение правды о Крыме
Глава Республики Крым Сергей Аксенов оценил вклад покойного журналиста Джульетта Кьеза в публикацию правдивой информации о полуострове. Чиновник принес соболезнования родственникам публициста, умершего в возрасте 79 лет.
Джульетто Кьеза родился в 1940 году в Италии. С 1980 года он жил в Москве и работал корреспондентом газеты Unita. В 2000 году журналист начал публиковать политическую аналитику в La Stampa.
«Мы были лично знакомы с Кьезом. Он множество раз посещал Крым и положительно отзывался о нем в своих работах. После присоединения полуострова к России Кьез стал нашим большим другом. Он разбивал мифы пропагандистов и делал все, чтобы мировое сообщество могло узнать правду», - рассказал Аксенов.
Джульетто Кьеза родился в 1940 году в Италии. С 1980 года он жил в Москве и работал корреспондентом газеты Unita. В 2000 году журналист начал публиковать политическую аналитику в La Stampa.