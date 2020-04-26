В Сети рассказали о модели Chevrolet дешевле LADA Granta





Модель Chevrolet Damas в базовой вариации стоит примерно 580 тысяч рублей. Для сравнения, за LADA Granta придется отдать примерно на 50 тысяч рублей больше. Damas отличается небольшими габаритами и вместительным багажником. Длина коммерческого автомобиля составляет всего 3,5 метра.Под капотом Chevrolet Damas располагается мотор на 0,8 литра при мощности в 55 лошадиных сил. Автомобиль поставляется исключительно с передним приводом и механической коробкой передач. Всего планируется выпускать до 26 транспортных средств в год для внутреннего рынка Казахстана.В России Chevrolet Damas может появиться немного позднее, так как пока производство ориентировано только для локального потребителя. В Казахстане он доступен в трех цветовых вариациях.