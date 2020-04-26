Ученые выдвинули 5 версий о месте обитания инопланетян
Ученые выдвинули 5 наиболее вероятных версий о месте обитания инопланетян. Отрицать их существование бессмысленно, поскольку НЛО видели все – от детей до бизнесменов.
Ближайшая обитаемая планета может находиться в десятках световых лет от Земли. Чтобы добраться до людей, пришельцы должны быть более развиты, так как им потребуется крио-сон или сверхзвуковой двигатель.
Ученые полагают, что для скоростного перемещения гуманоиды используют технологию «прокалывания» пространства. Говоря простым языком, она образует тоннель, по которому из точки А в точку B можно попасть за секунды.
По третьей версии, пришельцы прилетают на Землю из будущего или прошлого. Теория кажется правдивой из-за их сходства с человеком. Гипотеза объясняется тем, что люди, встречавшие гуманоидов, жаловались на вставшие часы.
Эксперты допускают, что НЛО прилетают из других измерений. Версия объясняет схожий внешний вид, но разный уровень развития. Последняя теория говорит о выходе пришельцев из подземных пустот и океанов.
Ближайшая обитаемая планета может находиться в десятках световых лет от Земли. Чтобы добраться до людей, пришельцы должны быть более развиты, так как им потребуется крио-сон или сверхзвуковой двигатель.
Ученые полагают, что для скоростного перемещения гуманоиды используют технологию «прокалывания» пространства. Говоря простым языком, она образует тоннель, по которому из точки А в точку B можно попасть за секунды.
По третьей версии, пришельцы прилетают на Землю из будущего или прошлого. Теория кажется правдивой из-за их сходства с человеком. Гипотеза объясняется тем, что люди, встречавшие гуманоидов, жаловались на вставшие часы.
Эксперты допускают, что НЛО прилетают из других измерений. Версия объясняет схожий внешний вид, но разный уровень развития. Последняя теория говорит о выходе пришельцев из подземных пустот и океанов.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:17