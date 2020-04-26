Ученые выдвинули 5 версий о месте обитания инопланетян





Ближайшая обитаемая планета может находиться в десятках световых лет от Земли. Чтобы добраться до людей, пришельцы должны быть более развиты, так как им потребуется крио-сон или сверхзвуковой двигатель.Ученые полагают, что для скоростного перемещения гуманоиды используют технологию «прокалывания» пространства. Говоря простым языком, она образует тоннель, по которому из точки А в точку B можно попасть за секунды.По третьей версии, пришельцы прилетают на Землю из будущего или прошлого. Теория кажется правдивой из-за их сходства с человеком. Гипотеза объясняется тем, что люди, встречавшие гуманоидов, жаловались на вставшие часы.Эксперты допускают, что НЛО прилетают из других измерений. Версия объясняет схожий внешний вид, но разный уровень развития. Последняя теория говорит о выходе пришельцев из подземных пустот и океанов.