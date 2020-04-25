Психолог назвала эффективный способ борьбы с вредными привычками
Психолог Сабин Добель рассказала, как быстро избавиться от любых, даже очень старых, вредных привычек. Оказалось, для достижения цели нужно понять принцип работы исполнительной функции уникального головного мозга.
Исполнительная функция активируется, когда человек пытается отказаться от вредной привычки, построить планы на будущее, сдержать эмоции. Данная способность мозга представляет собой некие умения контролировать ряд привычных действий для достижения цели.
Психолог считает, что улучшить мозговую деятельность можно при помощи специальных упражнений. Сначала нужно оценить, в каком контексте используется исполнительная функция, а затем его изменить. К примеру, если человек изучает португальский язык, нужно украсить комнату атрибутами этой страны. Чтобы ребенок лучше делал уроки, стоит убрать из помещения все предметы, не связанные со школьной программой.
Исполнительная функция активируется, когда человек пытается отказаться от вредной привычки, построить планы на будущее, сдержать эмоции. Данная способность мозга представляет собой некие умения контролировать ряд привычных действий для достижения цели.
«Каждый человек попадал в ситуацию, когда по пути домой нужно заехать за продуктами. Вернувшись к семье, мы понимаем, что проехали супермаркет на «автопилоте». Некоторые считают это забывчивостью или рассеянностью, но на самом деле проблема кроется в сбое в работе исполнительной функции», - пояснила Добель.
Психолог считает, что улучшить мозговую деятельность можно при помощи специальных упражнений. Сначала нужно оценить, в каком контексте используется исполнительная функция, а затем его изменить. К примеру, если человек изучает португальский язык, нужно украсить комнату атрибутами этой страны. Чтобы ребенок лучше делал уроки, стоит убрать из помещения все предметы, не связанные со школьной программой.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:10