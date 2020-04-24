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Ученые: Наследственность может влиять на восприимчивость человека к коронавирусу

В результате проведенных научных исследований британские ученые выяснили, что наследственность может влиять на восприимчивость человека к коронавирусу. Поскольку генетические факторы пациентов индивидуальны, течение болезни также проходит по разным сценариям.
Ученые: Наследственность может влиять на восприимчивость человека к коронавирусу

В рамках исследовательской работы были изучены геномы 728 пар близнецов, из которых почти 90% женского пола. Как выяснилось, наследственность действительно влияет на вероятность инфицирования человека, а также проявление осложнений и усугубление некоторых симптомов, таких как жар, галлюцинации, отдышка, потеря обоняния и расстройство желудочно-кишечного тракта. В то же время боль в грудной клетке и брюшной полости, сухой кашель и охриплость голоса никак не связаны с генетикой человека.

Кроме того, ученые сообщили, что, вероятнее всего, течение коронавируса находится под наследственным влиянием носителя. Именно по этой причине некоторые пациенты переносят COVID-19 без каких-либо симптомов, а другие страдают от тяжелой пневмонии.

По словам исследователей, проведенная научная работа позволит ускорить процесс разработки вакцины от коронавируса и в дальнейшем поможет своевременно лечить тех, кто находится в зоне риска заражения из-за генетического кода.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:57

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