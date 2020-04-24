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Испанские ученые сделали громкое заявление о распространении COVID-19

Ученые из Испании сделали сенсационное заявление о распространении коронавируса. По словам специалистов, вирус циркулировал по стране еще в феврале текущего года.
Испанские ученые сделали громкое заявление о распространении COVID-19

«Исследования показали, что нулевого пациента в стране не было. Пока невозможно определить, как именно коронавирус попал в Испанию. Мы изучили 15 различных путей, и все они имеют право на существование. Для получения максимально компетентных данных были взяты образцы крови пациентов со всех регионов страны. Также были проанализированы первые 28 последовательностей генома SARS-CoV-2 в Испании. Результаты исследования говорят о том, что коронавирус мог попасть в страну не из Китая», - сообщили специалисты.

По одной из версий, причиной распространения коронавируса в Испании стал футбольный матч в Бергамо. На нем присутствовали более 40 тысяч фанатов. Несмотря на то, что игра проходила на открытом воздухе, после нее количество зараженных стало стремительно увеличиваться. Спустя два месяца в стране было более 40 тысяч пациентов с коронавирусом.

Представители испанского Минздрава пока не прокомментировали информацию, обнародованную учеными. Эксперты отмечают, что дальнейшее распространение инфекции в стране можно будет оценить только после проведения тестирования на антитела. Оно должно показать реальное количество граждан, которые переболели коронавирусом с момента начала пандемии.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:14

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