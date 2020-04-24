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На Xbox вышла атмосферная экшен-головоломка «Quern. Вечные мысли»

На консоли Xbox вышла приключенческая головоломка «Quern. Вечные мысли». Проект уже получил массу положительных рецензий за увлекательный сюжет и качественную графику.
На Xbox вышла атмосферная экшен-головоломка «Quern. Вечные мысли»

Новый релиз доступен в магазине MS Store. Игра отличается атмосферными графическими решениями и разнообразными головоломками, от решения которых будет зависеть дальнейший сюжет. Игрок оказывается на затерянном острове Кверн. Там он должен сперва изучить окрестности, после чего разгадать все загадки таинственного духа, являющегося хранителем места.

На протяжении всей игры с юзером общается его предшественник, который также попал на остров, но не смог выбраться с него. Пользователь постоянно находит записки с описанием ошибочных решений головоломок. Это позволяет ему обойти все ловушки и обхитрить злого духа. Особенностью игры является интересная механика. В ходе решения головоломок пользователю не просто нужно отвечать на вопросы, но и двигать рычаги, смешивать вещества и даже изменять элементы архитектуры.

Разработкой игры занималась студия Zadbox Entertainment, которая состоит всего из четырех человек. Изначально релиз был простой студенческой работой, представленной в 2016 году, но он настолько заинтересовал пользователей, что создатели решили дополнить квест современной графикой и всеми особенностями полноценного продукта.

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Технологии / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:28

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