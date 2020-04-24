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Российский профессор Петр Чумаков рассказал о "безумных" исследованиях учёных из Китая с COVID-19

Ученые из Китая больше 10 лет проводят «безумные» исследования с коронавирусом в лабораториях НИИ Уханя. Об этом во время разговора с журналистами издания «МК» сообщил российский профессор Петр Чумаков.

По словам Петра Чумакова, специалисты из Уханя и раньше разрабатывали разные вариации коронавируса с целью изучения патогенности инфекции. «Мне кажется, они занимались безумными экспериментами. К примеру, у них была возможность вставить геном, наделявший вирус возможностью инфицирования клетки организма человека», - сообщает эксперт. Он также добавил, китайские учёные могли разрабатывать вакцину от ВИЧ, не имея злого умысла.

«Однако не стоит забывать, что за спиной у учёных из Китая могли находиться кураторы, направляющие их действия в абсолютно иное русло», - отметил профессор. Петр Чумаков утверждает, на данный момент предъявлять кому-либо обвинение в создании вируса не имеет смысла, но необходимо организовать и провести очень тщательное расследование. Есть вероятность обвинения некоторых специалистов из Китая в распространении COVID-19. «Не стоит исключать и такой исход событий, при котором виновными также могут быть консультанты из США», - сообщил Чумаков.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:10

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