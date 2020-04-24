Российский профессор Петр Чумаков рассказал о "безумных" исследованиях учёных из Китая с COVID-19





По словам Петра Чумакова, специалисты из Уханя и раньше разрабатывали разные вариации коронавируса с целью изучения патогенности инфекции., - сообщает эксперт. Он также добавил, китайские учёные могли разрабатывать вакцину от ВИЧ, не имея злого умысла., - отметил профессор. Петр Чумаков утверждает, на данный момент предъявлять кому-либо обвинение в создании вируса не имеет смысла, но необходимо организовать и провести очень тщательное расследование. Есть вероятность обвинения некоторых специалистов из Китая в распространении COVID-19., - сообщил Чумаков.