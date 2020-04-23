Певица Анна Комова во второй раз стала матерью

Анна Комова была готова рожать еще с 19 апреля, а ее муж хотел, чтобы ребенок появился на свет 20 апреля из-за красивой даты. Чтобы ускорить процесс она перепробовала много методов, кроме ходьбы по лестнице, но была готова задействовать и его. В итоге сын модели появился на свет 23 апреля, а назвали его Марком. Избранница Игоря Комова показала в Instagram совместное фото с ребенком, а в комментариях ее осыпали комплиментами и поздравлениями. В частности, высказались многочисленные подписчики модели, а также певцы Денис Агамиров и MarQ Markuz.Как известно, у Анны Комовой есть дочь София, которая была рождена в июле 2017 года.