АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, может ли COVID-19 передаваться половым…
EUR 83.68 USD 77.04
Курс валют на 23.04.2020

Певица Анна Комова во второй раз стала матерью

Модель Анна Комова родила второго ребенка от рэпера Игоря Комова. О пополнении в семье избранница артиста сообщила на своей Instagram-странице.

Анна Комова была готова рожать еще с 19 апреля, а ее муж хотел, чтобы ребенок появился на свет 20 апреля из-за красивой даты. Чтобы ускорить процесс она перепробовала много методов, кроме ходьбы по лестнице, но была готова задействовать и его. В итоге сын модели появился на свет 23 апреля, а назвали его Марком. Избранница Игоря Комова показала в Instagram совместное фото с ребенком, а в комментариях ее осыпали комплиментами и поздравлениями. В частности, высказались многочисленные подписчики модели, а также певцы Денис Агамиров и MarQ Markuz.

Как известно, у Анны Комовой есть дочь София, которая была рождена в июле 2017 года.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Гривач сообщил о причинах непредсказуемых маневров трубоукладчика «Академик…
Эксперты обнаружили уязвимость в приложении…
iPhone SE оказалась быстрее iPhone XS Max, но медленнее iPhone 11…
Представлен смартфон Realme X50m 5G с…
Водитель Бабкиной Валерий Князев опроверг слухи о заражении коронавирусом от…
Экс-супруг Натальи Красновой не платит сыновьям…
Регина Тодоренко и Влад Топалов высказались против публичных…
Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон оголил свой торс для…
Михаил Горбачев назвал причину срыва перестройки в 1991…
Анна Семенович вычеркнула из жизни мужчин с доходом в 100 тысяч…
Представитель туротрасли Андрей Гаврилов сомневается в отмене системы «все включено» в…
Эксперты рассказали, как самостоятельно снять гель-лак и ухаживать за ногтями…
Певица Анна Комова во второй раз стала…
Певица Нина Фокина может заменить беременную Софи Тернер в новом…
Британский стилист нашел новое применение втулке от туалетной бумаги на…
Джеймс Ганн назвал самые недооцененные сериалы последних…
Рассел Кроу сравнил себя с Телепузиком в “Гладиаторе” из-за торчащих…
В Москве пациентам с подозрением на коронавирус бесплатно окажут…
АвтоВАЗ намеревается провести собственный "автосалон" в…
Начата работа над байопиком про Уитни…
Хайди Клум появилась на публике с округлившимся…
Ученые: Гигантский астероид приблизится к Земле в конце…
Голод, отсутствие жилья, разводы: Андрей Кайков рассказал о жизненных…
Первый Mac на базе собственного процессора Apple выйдет в 2021…
На мощностях УАЗ налажен выпуск машин скорой помощи повышенной…
Ученые выяснили, может ли COVID-19 передаваться половым…
Актер студии Marvel Дж. Аугуст Ричардс совершил…
В Новороссийске ритуальные аферисты проволокли труп по…
Просмотреть все новости