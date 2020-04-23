Представитель туротрасли Андрей Гаврилов сомневается в отмене системы «все включено» в Турции





По словам представителя туротрасли, это очень спорный вопрос, но даже если это случится, стоимость путевок существенно не изменится. Турецкая сторона говорит, что туристы будут бояться путешествовать в «посткоронавирусную эпоху». Большое опасение у отельеров вызывает возможный отказ в ресторанах от еды из-за выкладки блюд. Поэтому они подумывают пересмотреть систему «все включено».Анна Подгорная, гендиректор «Пегас Туристик», считает, что пока говорить о таких вещах рано, так как границы закрыты. Кроме этого, еще не начался высокий сезон. Представитель туротрасли отметила, что отели не обращались к ним по поводу отмены контрактов, прописанных на 2020-2021 года.