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Crash Bandicoot: Одна из лучших игр PlayStation вышла на Android

Компания King занимается разработкой Crash Bandicoot Mobile для Android. Оригинальная версия игры была создана в 1996 году эксклюзивно для PlayStation.
Crash Bandicoot: Одна из лучших игр PlayStation вышла на Android

У многих "олдов" Crash Bandicoot ассоциируется с игровыми консолями от Sony. Игра вышла еще в 1996 году, но главный герой одного из лучших проектов того времени был талисманом компании до 2000 года. Сейчас Crash Bandicoot Mobile еще находиться на стадии разработки, поэтому доступ к ней имеет ограниченное количество пользователей. Геймеры со всего мира проверяют игру на наличие багов, чтобы разработчики могли их исправить. Все же в Сети опубликованы первые скриншоты игрового процесса, поэтому поклонники могут оценить качество графики и геймплей.

Разработчики отлично поработали над Crash Bandicoot Mobile. Юзеры отметили улучшенную графику, но игра представляет собой бесконечный раннер с различными препятствиями и бонусами. Все же создателям Crash Bandicoot Mobile удалось сохранить каноничную атмосферу, что особенно порадует собственников первой PS. К сожалению, пока неизвестна официальная дата релиза игры, но инсайдеры утверждают, что проект выйдет в этом году, поэтому ждать осталось недолго.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:22

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