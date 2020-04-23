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Группа ученых приоткрыла тайну происхождения жизни

Группа китайских и японских ученых исследовала тысячу геномов ДНК различных микроорганизмов, после чего им удалось приоткрыть тайну происхождения жизни. По словам специалистов, эволюция ранних форм была намного сложнее, чем считалось ранее, и прошла быстрее.

Группа ученых приоткрыла тайну происхождения жизни


Ученые начали сравнивать геномы и пришли к выводам, что этот процесс дает ограниченную информацию о древних бактериях и одноклеточных организмах. Специалисты исследовали филогенетические деревья, которые были построены на основе сходства ДНК микроорганизмов. В процессе японские и китайские эксперты проследили, как проходила эволюция генов. Оказалось, что на ранней стадии процесса эволюции скорость замены генов разных типов отличалась.

Ученые считают, что в древние времена частота мутаций была значительно выше, чем в нынешние дни. Специалисты задались целью выяснить, когда именно одноклеточные микроорганизмы начали получать энергию для своего существования. Кроме этого, открытым остается вопрос, в какой среде они жили.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:39

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