Группа ученых приоткрыла тайну происхождения жизни
Группа китайских и японских ученых исследовала тысячу геномов ДНК различных микроорганизмов, после чего им удалось приоткрыть тайну происхождения жизни. По словам специалистов, эволюция ранних форм была намного сложнее, чем считалось ранее, и прошла быстрее.
Ученые начали сравнивать геномы и пришли к выводам, что этот процесс дает ограниченную информацию о древних бактериях и одноклеточных организмах. Специалисты исследовали филогенетические деревья, которые были построены на основе сходства ДНК микроорганизмов. В процессе японские и китайские эксперты проследили, как проходила эволюция генов. Оказалось, что на ранней стадии процесса эволюции скорость замены генов разных типов отличалась.
Ученые считают, что в древние времена частота мутаций была значительно выше, чем в нынешние дни. Специалисты задались целью выяснить, когда именно одноклеточные микроорганизмы начали получать энергию для своего существования. Кроме этого, открытым остается вопрос, в какой среде они жили.
Ученые начали сравнивать геномы и пришли к выводам, что этот процесс дает ограниченную информацию о древних бактериях и одноклеточных организмах. Специалисты исследовали филогенетические деревья, которые были построены на основе сходства ДНК микроорганизмов. В процессе японские и китайские эксперты проследили, как проходила эволюция генов. Оказалось, что на ранней стадии процесса эволюции скорость замены генов разных типов отличалась.
Ученые считают, что в древние времена частота мутаций была значительно выше, чем в нынешние дни. Специалисты задались целью выяснить, когда именно одноклеточные микроорганизмы начали получать энергию для своего существования. Кроме этого, открытым остается вопрос, в какой среде они жили.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:39