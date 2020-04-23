Группа ученых приоткрыла тайну происхождения жизни





Ученые начали сравнивать геномы и пришли к выводам, что этот процесс дает ограниченную информацию о древних бактериях и одноклеточных организмах. Специалисты исследовали филогенетические деревья, которые были построены на основе сходства ДНК микроорганизмов. В процессе японские и китайские эксперты проследили, как проходила эволюция генов. Оказалось, что на ранней стадии процесса эволюции скорость замены генов разных типов отличалась.Ученые считают, что в древние времена частота мутаций была значительно выше, чем в нынешние дни. Специалисты задались целью выяснить, когда именно одноклеточные микроорганизмы начали получать энергию для своего существования. Кроме этого, открытым остается вопрос, в какой среде они жили.