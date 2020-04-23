Племянник Любови Успенской съехал от нее после скандала

«Мы живем с Роланом и отлично проводим время. Недавно он попросил меня обновить ему прическу. Получилось немного неровно, но с душой и от любимой тети. Возможность побыть с родственниками предоставляется не каждому», - рассказывала Успенская в одной из публикаций в Instagram еще до ссоры с племянником.





По информации источников, близких к Успенской, причиной ее ссоры с племянником стала передача им подробностей личной жизни певицы ее же фан-клубу. Это очень не понравилось звезде, предпочитающей вести себя более скрытно по отношению к поклонникам и прессе.Певица также недавно поссорилась и с собственной дочерью Татьяной Плаксиной. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе и не общается с матерью. Плаксина несколько раз появилась на телевидении, заявив, что Успенская всегда негативно к ней относилась, а в их семье была настоящая тирания. Певица опровергла слова дочери и предположила, что таким методом последняя хочет привлечь к себе внимание прессы и новых поклонников.