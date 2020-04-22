АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

В Новой Зеландии миллиардер решил спастись от COVID-19 в бункере, но забыл код от входа

Согласно данным издания The Sun, многие состоятельные люди, среди которых есть инвесторы Силиконовой долины, на фоне панических настроений из-за коронавируса пытаются пересидеть непростое время в тихой Новой Зеландии в специальных укрытиях. Недавно один миллиардер решил, что он спасется от COVID-19 в обустроенном бункере, но забыл код для входа.

В Новой Зеландии миллиардер решил спастись от COVID-19 в бункере, но забыл код от входа


Ему удалось в последний момент пересечь новозеландскую границу, однако когда он стоял перед бункером, то понял, что не помнит код. Миллиардер связался с техасским офисом компании, которая создавала для него недвижимость и весь необходимый «софт». Во время разговора клиент также интересовался, потребуются ли ему дополнительные запасы воды и воздушные фильтры.

В СМИ также появилась информация о том, что в Новую Зеландию переехал Питер Тиль, один из основателей системы PayPal. Он купил на островном государстве особняк с «тревожной комнатой», который обошелся в 4,7 миллионов долларов.

В США в Южной Дакоте построили целый подземный мегаполис, объединяющий более 570 бункеров. Его соорудили на месте военной базы, которая была заброшена с 1942 года. Подземный город может принять до 5 тысяч жителей, а стоимость такой недвижимости составляет 20-160 тысяч долларов.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новая избранница Ивана Телегина Мария Гончар не надела бюстгальтер для…
Поклонники оценили красоту внебрачной внучки Владимира Высоцкого Арины…
Грета Тунберг: "Необходимо решать сразу два…
«Приближается самый важный праздник»: Алсу исполнила лирическую песню на…
Дмитрий Песков прокомментировал информацию об искусственном происхождении…
«Смело, но не пошло»: Обнаженная Рената Литвинова впечатлила поклонников снимком для мужского…
Застрявшие на Канарских островах почти 200 российских моряков не могут вернуться…
Карина Разумовская: «Главный в семье не ребенок, а…
Профессор Рауль Гайнетдинов рассказал, как восстановить нервные…
Поклонники довели до слез Наталью Фриске поздравлениями от имени ее…
Стартовали продажи нового SEAT…
«От него исходит сплошной негатив»: Рома Жуков перестал помогать детям в разгар пандемии…
Инженеры научили искусственный интеллект отличать людей от ботов в…
«Плохо себя чувствую, но коронавируса нет»: Эдита Пьеха заболела, находясь в…
В Новой Зеландии миллиардер решил спастись от COVID-19 в бункере, но забыл код от…
Антон Собянин: "Надежда Бабкина может говорить и уже позвонила…
В минском аэропорту температуру тела пассажиров будет измерять…
«О чем думает руководство»: Участники «Дома-2» из-за высоких рейтингов заглатывали бутылки на…
Медики перечислили главные семена и пряности для укрепления…
Татьяна Буланова после госпитализации из-за подозрения на инсульт готовится к…
Итальянские ученые предупредили о живучести коронавируса на слизистой…
«Это близкий и родной мне зверь»: Топалов объяснил выбор костюма панды для проекта…
Дженнифер Лопес вспомнила, как Барбра Стрейзанд восхитилась ее кольцом от Бена…
Диетологи назвали эфирные масла, помогающие снизить тягу к…
Надин о выкидыше: «Я потеряла ребенка из-за того, что понимала — нашим отношениям…
Рэп-исполнительница Азилия Блэнкс назвала русскую кухню одной из худших среди “варварских и…
«Яндекс» выпустил собственный…
«Он был эмоционально подавлен»: Страхова поддержала Сахнова после номинации на выбывание из…
Просмотреть все новости