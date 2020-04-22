В Новой Зеландии миллиардер решил спастись от COVID-19 в бункере, но забыл код от входа
Согласно данным издания The Sun, многие состоятельные люди, среди которых есть инвесторы Силиконовой долины, на фоне панических настроений из-за коронавируса пытаются пересидеть непростое время в тихой Новой Зеландии в специальных укрытиях. Недавно один миллиардер решил, что он спасется от COVID-19 в обустроенном бункере, но забыл код для входа.
Ему удалось в последний момент пересечь новозеландскую границу, однако когда он стоял перед бункером, то понял, что не помнит код. Миллиардер связался с техасским офисом компании, которая создавала для него недвижимость и весь необходимый «софт». Во время разговора клиент также интересовался, потребуются ли ему дополнительные запасы воды и воздушные фильтры.
В СМИ также появилась информация о том, что в Новую Зеландию переехал Питер Тиль, один из основателей системы PayPal. Он купил на островном государстве особняк с «тревожной комнатой», который обошелся в 4,7 миллионов долларов.
В США в Южной Дакоте построили целый подземный мегаполис, объединяющий более 570 бункеров. Его соорудили на месте военной базы, которая была заброшена с 1942 года. Подземный город может принять до 5 тысяч жителей, а стоимость такой недвижимости составляет 20-160 тысяч долларов.
Ему удалось в последний момент пересечь новозеландскую границу, однако когда он стоял перед бункером, то понял, что не помнит код. Миллиардер связался с техасским офисом компании, которая создавала для него недвижимость и весь необходимый «софт». Во время разговора клиент также интересовался, потребуются ли ему дополнительные запасы воды и воздушные фильтры.
В СМИ также появилась информация о том, что в Новую Зеландию переехал Питер Тиль, один из основателей системы PayPal. Он купил на островном государстве особняк с «тревожной комнатой», который обошелся в 4,7 миллионов долларов.
В США в Южной Дакоте построили целый подземный мегаполис, объединяющий более 570 бункеров. Его соорудили на месте военной базы, которая была заброшена с 1942 года. Подземный город может принять до 5 тысяч жителей, а стоимость такой недвижимости составляет 20-160 тысяч долларов.
В мире
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00