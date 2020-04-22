В Новой Зеландии миллиардер решил спастись от COVID-19 в бункере, но забыл код от входа





Ему удалось в последний момент пересечь новозеландскую границу, однако когда он стоял перед бункером, то понял, что не помнит код. Миллиардер связался с техасским офисом компании, которая создавала для него недвижимость и весь необходимый «софт». Во время разговора клиент также интересовался, потребуются ли ему дополнительные запасы воды и воздушные фильтры.В СМИ также появилась информация о том, что в Новую Зеландию переехал Питер Тиль, один из основателей системы PayPal. Он купил на островном государстве особняк с «тревожной комнатой», который обошелся в 4,7 миллионов долларов.В США в Южной Дакоте построили целый подземный мегаполис, объединяющий более 570 бункеров. Его соорудили на месте военной базы, которая была заброшена с 1942 года. Подземный город может принять до 5 тысяч жителей, а стоимость такой недвижимости составляет 20-160 тысяч долларов.