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Генетики из Нидерландов выявили сотни мутаций, связанных с лежачим образом жизни

Генетики из Нидерландов обнаружили сотни мутаций в ДНК человека, имеющие связь с лежачим образом жизни. Итоги проведенных исследований представлены в издании Nature Communications.
Генетики из Нидерландов выявили сотни мутаций, связанных с лежачим образом жизни

В течение последних нескольких лет ученые смогли выделить около сотни мелких мутаций в ДНК, которые оказывают влияние на развитие сложных генетических недугов, а также на рост, вес, интеллект и характер. Ученые не отрицают, что подобные вариации по отдельности слабо влияют на здоровье и поведение человека, поэтому для исследований привлекают сотни тысяч добровольцев. Сотрудники Университета Гренингера, возглавляемые профессором Пимой ван дер Харстом, воспользовались базой данных UK Biobank, намереваясь выявить вариации генов, отвечающих за склонность индивида к сидячему образу жизни.

В анализе были задействованы больше 19 млн мелких несоответствий в устройстве генов. В итоге научные сотрудники выделили свыше 190 вариаций в почти 170 участках ДНК, связанных с малоподвижным образом жизни. Около 150 мутаций имели связь с просмотром телевизора, тогда как прочие версии генов — с сидением за ПК или за рулем транспорта. Данные сбои приводят к некорректной работе систем и передаче сигналов, происходящей между нейронами.

Последующие исследования мутаций в геноме подтвердили, что увлечение просмотром телепрограмм повышало риски развития у человека коронарной недостаточности. Каждые 1,5 часа, проведенные перед телевизором, влекли за собой рост рисков на 42%. Однако данная зависимость не давала о себе знать в случае с работой за ПК или потребностью находиться за рулем авто. Ученые предположили, что это связано с неполной неподвижностью или нечастым поеданием калорийной пищи в авто или за работой.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:55

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