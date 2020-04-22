Домашний пес «делает массаж» Прилучному вместо Агаты Муцениеце

В доме у Павла Прилучного несколько собак, и теперь именно им досталась возможность способствовать созданию вечернего релакса. Актер показал на видео, как один из домашних любимцев делает массаж ему и сыну, в шутку сообщив, что готов продавать подобные услуги за большие деньги.Судя по постам Прилучного, дети находятся у него, пока Муцениеце занята съемками на шоу «Голос». Отец смотрит с малышами мультфильмы и играет в подвижные игры, стараясь наилучшим образом исполнять свои родительские обязанности, а также совершенствует кулинарные навыки, о чем часто отчитывается в Stories.После того, как Агата Муцениеце опубликовала в Instagram видео, в котором сообщила о неадекватном поведении супруга и физическом насилии, применяемом мужем по отношению к ней, внимание общественности приковано к аккаунтам пары в соцсетях. Так как на данный момент другого источника информации нет, фолловеры артистов активно отслеживают новые публикации знаменитостей, делают выводы о ситуации в их семье, что, однако, не особенно проливает свет на планы супругов в отношении развода.