Домашний пес «делает массаж» Прилучному вместо Агаты Муцениеце
Павел Прилучный опубликовал забавное видео, на котором показал, кто теперь делает ему массаж. Как оказалось, вместо бросившей супруга Агаты Муцениеце эту обязанность исполняет домашний любимец.
В доме у Павла Прилучного несколько собак, и теперь именно им досталась возможность способствовать созданию вечернего релакса. Актер показал на видео, как один из домашних любимцев делает массаж ему и сыну, в шутку сообщив, что готов продавать подобные услуги за большие деньги.
Судя по постам Прилучного, дети находятся у него, пока Муцениеце занята съемками на шоу «Голос». Отец смотрит с малышами мультфильмы и играет в подвижные игры, стараясь наилучшим образом исполнять свои родительские обязанности, а также совершенствует кулинарные навыки, о чем часто отчитывается в Stories.
После того, как Агата Муцениеце опубликовала в Instagram видео, в котором сообщила о неадекватном поведении супруга и физическом насилии, применяемом мужем по отношению к ней, внимание общественности приковано к аккаунтам пары в соцсетях. Так как на данный момент другого источника информации нет, фолловеры артистов активно отслеживают новые публикации знаменитостей, делают выводы о ситуации в их семье, что, однако, не особенно проливает свет на планы супругов в отношении развода.
В доме у Павла Прилучного несколько собак, и теперь именно им досталась возможность способствовать созданию вечернего релакса. Актер показал на видео, как один из домашних любимцев делает массаж ему и сыну, в шутку сообщив, что готов продавать подобные услуги за большие деньги.
Судя по постам Прилучного, дети находятся у него, пока Муцениеце занята съемками на шоу «Голос». Отец смотрит с малышами мультфильмы и играет в подвижные игры, стараясь наилучшим образом исполнять свои родительские обязанности, а также совершенствует кулинарные навыки, о чем часто отчитывается в Stories.
После того, как Агата Муцениеце опубликовала в Instagram видео, в котором сообщила о неадекватном поведении супруга и физическом насилии, применяемом мужем по отношению к ней, внимание общественности приковано к аккаунтам пары в соцсетях. Так как на данный момент другого источника информации нет, фолловеры артистов активно отслеживают новые публикации знаменитостей, делают выводы о ситуации в их семье, что, однако, не особенно проливает свет на планы супругов в отношении развода.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:13