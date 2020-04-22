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Ученые выяснили, от кого европейцы получили свой геном

Стало известно, от кого европейцы получили свой геном. Результаты нового исследования, проведенного международной группой ученых, опубликованы в издании Nature Communications.
Ученые выяснили, от кого европейцы получили свой геном

В новом исследовании ученые из Германии, Франции, Швейцарии и Австралии провели экспертизу 96 древних геномов, найденных в 13 местах в Швейцарии, а также на юге Германии и в эльзасском регионе Франции. Все они относились к позднему неолиту или раннему бронзовому веку. Археологические исследования доказывают, что в этот период численность населения Центральной Европы резко возросла. К этому привело смешение с местным населением людей, пришедших из Причерноморско-Прикаспийской степи, что заложило основу европейской нации.

Однако точное время миграции и механизм смешения оставались до конца неясными. Новое исследование показало, что первые генетические представители новой европейской культуры появились уже к 2800 году до н.э. Их распространение происходило медленно, поэтому долго в Центральной Европе одновременно существовали две генетически различных популяции.

Ученые предположили, что в регионе процветало патрилокальное общество, в котором мужчины оставались на месте своего рождения, а женщины происходили из далеких семей, не имеющих степного происхождения.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00

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